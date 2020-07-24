РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 июл. В микрорайоне Шепчинки подмосковного Подольска в ходе ремонта подъездов дома на улице Ватутина установили пандусы для инвалидов на колясках, сообщается в группе «ООО «УК СпецКоммунПроект» в соцсети «ВКонтакте».

«Выполнен ремонт входных групп первого и второго подъездов многоквартирного дома №79 на улице Ватутина. Установили пандусы для маломобильных групп, демонтировали старые ступени, укрепили основания площадок входов в подъезды», - говорится в сообщении.

Также установили новые лестничные марши с перилами, покрасили металлические элементы конструкций.