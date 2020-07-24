РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 июл. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска управляющая компания в ходе капитального ремонта тепловых сетей заменит 380 погонных метров труб тепловых сетей отопления и горячего водоснабжения на улице Победы, сообщается в группе « группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте»» в соцсети «ВКонтакте».

«Специалисты управления теплоснабжением МУП «СЕЗ» проводят капитальный ремонт тепловых сетей отопления и горячего водоснабжения протяженностью 380 погонных метров к многоквартирному дому №12 на улице Победы», - говорится в сообщении.

В ходе работ заменят старые трубы на новые из сшитого полиэтилена в ППУ-изоляции марки «Изопрофлекс», которые работают без потери тепла.