РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 июл. Свыше 150 тонн строительного мусора вывезли с несанкционированной свалки на территории земель лесфонда в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Более 150 тонн строительного мусора вывезено с территории земель лесного фонда Московской области в районе дороги ЖК «Лесобережный». Уборка прошла в два этапа, за два дня было вывезено более 200 кубометров строительного мусора», - говорится в сообщении.

Убирать несанкционированные навалы строительного мусора начали еще 18 июля. В субботнике приняли участие активные неравнодушные жители микрорайона Опалиха О3.

«Как только мы выступили с такой инициативой, сразу собрались люди, нашлись ресурсы, подключилась администрация округа. Мы просто гуляем, наблюдаем это каждый день, и в какой-то момент решили, что это и наша земля тоже, наша территория, а раз так - то почему бы нам это не убрать», - сказала одна из организаторов акции Наталья Аксенова.

Глава горокруга Красногорск Эльмира Хаймурзина поблагодарила жителей микрорайона за активную жизненную позицию. В ликвидации свалки активное участие приняли подрядчики администрации горокруга Красногорск, предоставив контейнеры, технику и сотрудников.

«Это наша нашумевшая свалка. К сожалению, она находится на землях лесфонда, администрацией направлены обращения в комитет лесного хозяйства Подмосковья, составлен график вывоза, но не хотели так долго ждать и сами проявили инициативу помочь нам с вывозом», - отметил заместитель главы администрации по транспорту, связи, дорожной деятельности и благоустройству Всеволод Волосевич.

Субботники с участием жителей продолжатся и в других районах округа.