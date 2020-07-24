РИАМО - 24 июл. Арбитражный суд столицы признал законным решение Московского областного УФАС об отказе во включении сведений в отношении компании «Монолит» в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

Ранее в ведомство поступило обращение ФГБУ «Центральная аэрологическая обсерватория» о внесении сведений в отношении компании «Монолит» в реестр недобросовестных поставщиков по факту одностороннего отказа заказчика от исполнения контрактов на закупку пластифицированных радиозондовых оболочек.

«Заказчиком представлен акт экспертного исследования, где установлено, что обязательства по контракту выполнены поставщиком ненадлежащим образом. Вместе с тем, ООО «Монолит» представлены письменные пояснения, а также, письма от производителя научно исследовательского и конструкторского института резины Чжучжоу (ООО «Китайская национальная химическая корпорация), экспертные заключения ФГБУ «Приморское УГМС» Росгидромета, ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС» Росгидромета, АНО «Центр юридического мониторинга», согласно которым поставленный товар соответствует условиям контракта», — говорится в сообщении.

Таким образом, управление пришло к выводу об отсутствии факта недобросовестности компании, в связи с чем, сведения в отношении фирмы не подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.

Это решение также поддержал арбитражный суд Москвы, который подтвердил подтвердил законность и обоснованность решения областного УФАС.