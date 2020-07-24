РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 июл. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска сотрудники управляющей компании скосили траву и обрезали кусты по шести адресам, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«В соответствии с планом работ в летний период работники подрядной организации МУП «СЕЗ» скосили траву и обрезали молодую поросль кустов на придомовых территориях многоквартирных домов по шести адресам», - говорится в сообщении.

В том числе работы были проведены на проспекте 50-летия Октября, 13, 24, 26А; в переулке Южный, 8; на улице Первомайская, 1, Октябрьской площади, 5.