РИАМО - 24 июл. Российскую столицу каждый год посещают порядка 20 миллионов жителей страны, это около трети поездок от всего внутреннего туризма в РФ, сообщила в пятницу журналистам заместитель гендиректора по региональному взаимодействию «Проектного офиса по развитию туризма и гостеприимства Москвы» Мария Киселева.

По ее словам, в 2019 году было зарегистрировано более 60 миллионов поездок внутри России. Примерно треть этих поездок были совершены в столицу.

«Москва в этой статистике регистрирует почти 20 миллионов внутренних туристов в год», - сказала Киселева.

Она уточнила, что по сравнению с 2000 годом внутренний туризм в масштабах всей страны вырос более чем в два раза.