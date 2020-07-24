РИАМО - 24 июл. На портале «Активный гражданин» открыт сбор мнений по проекту проекту планировки территории, прилегающей ко второму Московском центральному диаметру от платформы Перерва до станции Депо, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Станции МЦД Депо и Люблино расположены в шаговой доступности к Люблинской улице, при этом они нуждаются в модернизации. В рамках проекта Московских центральных диаметров будет рассмотрена возможность их реконструкции. Проект призван улучшить транспортную и пешеходную доступность станций. Пристанционные территории будут также облагорожены.

«На станции Люблино появится дополнительная платформа и внеуличный крытый пешеходный переход с выходами на платформу, который позволит обеспечить комфорт и безопасность пассажиров. У станции Депо планируют организовать парковки, стоянки такси и велопарковки, также модернизируют платформы. Строительство Проектируемого проезда №4108 вблизи Депо разгрузит Люблинскую улицу, особенно в часы пик», – сказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Также будет организовано движение общественного транспорта. Для маломобильных граждан на станциях оборудуют эскалаторы, лифты, а также установят специальную навигацию для слабовидящих.

«Организация непрерывных пешеходных связей обеспечит доступность станций МЦД для жилых территорий и других объектов. За счет строительства ТПУ москвичи смогут делать пересадки по принципу «сухие ноги», – отметила Княжевская.