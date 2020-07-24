РИАМО (МЫТИЩИ) - 24 июл. Находящуюся в алкогольном опьянении жительницу городского округа Мытищи задержали за угрозу применения насилия в отношении сотрудников полиции с помощью пневматического пистолета, винтовки и собаки, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации горокруга.

В дежурную часть Сухаревского ОП МУ МВД России «Мытищинское» поступило сообщение о противоправных действиях со стороны гражданина, избивавшего свою супругу. Прибыв по адресу правонарушения, сотрудники полиции установили женщину, находящуюся в состоянии алкогольного опьянения, которая пояснила о совершении в отношении нее неправомерных действий со стороны ее супруга, который также находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Сотрудниками полиции было принято решение о доставлении супругов в Сухаревское ОП МУ МВД России «Мытищинское» для составления административного материала и привлечения гражданина к административной ответственности за нанесение побоев», - говорится в сообщении.

Во время задержания мужчины у супруги возник умысел, направленный на угрозу применения насилия не опасного для жизни или здоровья в отношении представителей власти. Она зашла в дом, взяла пневматический пистолет, навела пистолет на сотрудников полиции и высказала им угрозу его применить. На что сотрудники полиции потребовали от женщины прекратить свои противоправные действия.

Не добившись освобождения своего мужа, гражданка ушла в дом, взяла пневматическую винтовку, выйдя из дома, действуя умышленно, навела винтовку на сотрудников полиции и высказала им угрозу ее применить, на что сотрудники полиции снова потребовали от женщины прекратить свои противоправные действия.

«Не добившись освобождения своего мужа, женщина вновь ушла в дом, взяла неустановленную следствием собаку, после чего вышла из дома вместе с собакой, дала голосовую команду собаке «ФАС», предназначенную для нападения на сотрудников полиции. Однако на голосовые команды о нападении собака не реагировала», - добавляется в материале.

Преступные действия женщины были пресечены сотрудниками полиции. По предъявленному обвинению женщина вину признала полностью, в отношении нее органом следствия избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. За совершение указанного преступления, относящегося к категории преступлений средней тяжести, обвиняемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.