РИАМО - 24 июл. Количество новых заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве остается на низком уровне, за месяц число новых случаев сократилось на 20,5%, сообщает столичный оперативный штаб по ситуации с коронавирусом.

За сутки в столице подтверждено 645 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В мегаполисе свыше трех недель фиксируется рекордно низкий с апреля уровень заболеваемости.

«Среди новых заболевших — 50,1% людей в возрасте от 18 до 45 лет, 30,1% — граждане от 46 до 65 лет, 9,3% — от 66 до 79 лет, еще 4,3% – старше 80 лет. Также 6,2% среди заболевших — дети», — говорится в сообщении.

Все новые заболевшие, а также те, кто близко контактировал с ними, на сегодняшний день находятся под наблюдением врачей.

За сутки скончались 11 пациентов, общее число смертельных случаев достигло 4375. За все время пандемии в столице зафиксировано 236 616 случаев заболевания, выздоровели 173 854 пациентов.

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24 ИЮЛЯ

- Прием наличных для оплаты проезда возобновят в общественном транспорте Подмосковья 25 июля. Он возвращается к привычному режиму работы.

- За последние сутки в России зафиксировали 5 811 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 143 случая заражения. В Москве - 645 случаев.

- Еще 11 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Всего сначала пандемии инфекция унесла жизни свыше 4,3 тысячи жителей столицы.