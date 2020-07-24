РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 июл. Ученица детской музыкальной школы №2 городского округа Люберцы Василиса Селезнева стала лауреатом I степени Международного творческого конкурса «Радио «Голоса Планеты», сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Воспитанники музыкальной школы продолжают радовать успехами даже во время летних каникул. Василиса Селезнева исполнила произведение «С днем рождения бабушка» и стала лучшей в номинации «Эстрадный вокал», - сказал Ружицкий.

Он отметил, что конкурс проходил в режиме онлайн.

«Поздравляю Василису и ее преподавателя Татьяну Лощенову. Желаю не останавливаться на достигнутом, а радовать нас новыми победами!» - заключил Ружицкий.