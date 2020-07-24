РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 июл. В финале кибеспортивного фестиваля Московской области в Люберцах примут участие восемь команд, сообщил журналистам президент федерации киберспорта Подмосковья Павел Софьин.

В пятницу во дворце спорта «Триумф» в Люберцах пройдет финал фестиваля кибеспорта Московской области. Он проходит уже третий год подряд.

«Сегодня игроки соревнуются в четырех дисциплинах: Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive, Valorant и World of Tanks. В каждой дисциплине представлены по две команды - всего восемь», - сказал Софьин.

Он добавил, что каждая команда состоит из пяти человек. Игроки собраны из разных городов Подмосковья. Основное правило участия - не менее трех человек из команды должны иметь прописку в Московской области.

Призовой фонд составляет 200 тысяч рублей, он разделен на четыре дисциплины. Также игрокам вручат памятные подарки.

«У нас ведется прямая трансляция: и на портале «Живу спортом». Будут показывать не только игры, но и обсуждение экспертов», - заключил Софьин.