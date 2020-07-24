РИАМО - 24 июл. С 25 июля в общественном транспорте Московской области возобновляется прием наличных средств для оплаты проезда пассажирами, говорится в сообщении министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Ситуация с Covid-19 на территории Московской области нормализуется. Губернатор региона Андрей Воробьев подписал постановление, согласно которому в Подмосковье возобновится прием наличных для оплаты проезда в общественном транспорте.

«Общественный транспорт возвращается к привычному режиму работы. С субботы в регионе будет возобновлена оплата проезда за наличный расчет. Для пассажиров сохраняется требование о ношении масок в транспорте. Водитель автобуса не поедет, если все пассажиры в салоне не будут в масках», – подчеркнула первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Анна Кротова.

Ранее из-за пандемии коронавируса в Московской области было введено ограничение, согласно которому оплатить проезд в общественном транспорте можно было только картой «Стрелка» или бесконтактной банковской картой.

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Текстовая трансляция

24 ИЮЛЯ

- Прием наличных для оплаты проезда возобновят в общественном транспорте Подмосковья 25 июля. Он возвращается к привычному режиму работы.

- За последние сутки в России зафиксировали 5 811 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 143 случая заражения. В Москве - 645 случаев.

- Еще 11 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Всего сначала пандемии инфекция унесла жизни свыше 4,3 тысячи жителей столицы.