РИАМО - 24 июл. Неизвестные украли из квартиры 24-летнего неработающего москвича более 1 миллиона рублей и 20 тысяч долларов, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Пострадавший рассказал полиции, что деньги находились в сейфе в его квартире на севере Москвы.

«Двое неизвестных в медицинских масках проникли в квартиру, подобрав ключи к замку входной двери. Из гардеробной комнаты они совершили кражу сейфа с деньгами», — сказал собеседник агентства.

Общий материальный ущерб составил 2,4 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.