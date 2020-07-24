РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 июл. В микрорайоне Климовк подмосковного Подольска демонтируют мусорную контейнерную площадку на улице Красная и установят три новых на улицах Садовая и Школьная, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые жители многоквартирных домов заречной части микрорайона Климовск! Информируем вас о том, что мусорная контейнерная площадка, расположенная на улице Красная, 13 будет демонтирована», - говорится в сообщении.

С 28 июля начнут функционировать три мусорных контейнерных площадки по адресам: улица Садовая, 5, 20; улица Школьная, 36.