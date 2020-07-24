РИАМО - 24 июл. За прошедшие сутки в Москве выявили 645 случаев заражения коронавирусной инфекцией, за все время пандемии зафиксировано 236 616 случаев заболевания, сообщает столичный оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В столице за прошедшие сутки от коронавируса после курса лечения поправились 462 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 173 854. За сутки скончались 11 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. Общее число смертельных случаев достигло 4375.

За сутки в 84 регионах России выявлено 5 811 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 25,4% не имели клинических проявлений болезни. За минувшие сутки в РФ полностью вылечились от коронавируса 8 444 человека. Также зафиксировано 154 летальных исхода.

Общее число случаев заражения коронавирусом в РФ с начала пандемии превысило 800 тысяч.

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Текстовая трансляция

24 ИЮЛЯ

- Прием наличных для оплаты проезда возобновят в общественном транспорте Подмосковья 25 июля. Он возвращается к привычному режиму работы.

- За последние сутки в России зафиксировали 5 811 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 143 случая заражения. В Москве - 645 случаев.

- Еще 11 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Всего сначала пандемии инфекция унесла жизни свыше 4,3 тысячи жителей столицы.