РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 июл. В подмосковном Подольске отключили подачу электричества в котельную ЖК «Весенний» из-за отсутствия договора на поставку элеткроэнергии, сообщается в группе «ООО «Импульс» в соцсети «ВКонтакте».

«24 июля в 00:00 служба электросети города Подольска отключила котельную в сельском поселении Лаговское, поселок Сосновый Бор, находящуюся в собственности у ООО «ЖК «Весенний» и переданную в аренду собственником в ООО «Столичный паркинг», - говорится в сообщении.

Это сделано в связи с отсутствием договора на поставку электроэнергии. О решении вопроса по данной ситуации будет сообщено дополнительно. УК об этом оповестила МКУ городского округа Подольск, первого заместителя главы Подольска Владислава Лукьяненко, советы домов.