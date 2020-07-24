РИАМО - 24 июл. Администрацию Раменского городского округа оштрафовали на 50 тысяч рублей за непредставление информации по запросу антимонопольного органа, говорится в сообщении пресс-службы УФАС России по Московской области.

Сотрудники управления рассмотрели дело об административном правонарушении, которое предусмотрено ч. 5 ст. 19.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях в отношении администрации Раменского городского округа.

«Основанием для возбуждения дела послужил факт непредставления информации на запрос Московского областного УФАС России, содержащий мотивированное требование о представлении сведений и документов необходимых для полного и всестороннего рассмотрения заявления», – говорится в сообщении.

После рассмотрения дела администрации городского округа назначен штраф в 50 тысяч рублей.