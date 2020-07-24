РИАМО - 24 июл. За первые шесть месяцев этого года Госинспекция по недвижимости предоставила московским организациям отсрочку на уплату штрафов об административных нарушениях в сфере имущественно-земельных отношений по 95 делам на сумму 37,2 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы.

«При уплате штрафов за нарушение имущественно-земельного законодательства компании могут получить отсрочку на один месяц или рассрочку на три месяца», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, за полгода за нарушения в имущественно-земельной сфере было привлечено около 1,9 тысячи московских компаний. В первом полугодии уплате подлежало 1353 штрафа, 85% из них (1154 штрафа) уже оплачены.

Глава Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский также уточнил, что в июне 2020 года представители малого и среднего бизнеса дополнительно на федеральном уровне получили право оплачивать любые административные штрафы в течение полугода, в том числе за нарушение имущественно-земельного законодательства.

«Воспользоваться этой мерой уже сейчас могут 280 предприятий малого и среднего бизнеса, получивших штрафы в имущественно-земельной сфере. После истечения нового срока уплаты штрафа они также смогут оформить отсрочку или рассрочку, которую им предоставляет Госинспекция по недвижимости», — сказал он.

Также новой мерой могут воспользоваться лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. Отсчет 180-дневного периода начинается со дня вступления постановления о назначении административного наказания в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или рассрочки, предоставленной Госинспекцией по недвижимости.