РИАМО - 24 июл. Директор лаборатории «Экология жизненного пространства» Антон Ястребцев рассказал, что сушка белья на свежем воздухе может обернуться серьезными проблемами со здоровьем.

Он уточнил, что сушить белье на балконе – не слишком хорошая идея. Как правило, квартиры выходят на оживленные улицы, и в этом случае сырое белье за окном будет работать в качестве фильтра. Так, на него будут оседать тяжелые металлы, сажа, пыль от стирания тормозных колодок и шин. А контакт с канцерогенами на постельном белье может привести к ухудшению работы легких и даже к образованию опухоли.

«Во сне мы проводим примерно восемь часов в день. Все это время мы лежим на подушке, на постельном белье и вдыхаем эту пыль. При этом частицы и тяжелые металлы попадают к нам в организм. Дальше все зависит от того, насколько организм человека крепкий, и как он с этим справится», — сказал Ястребцев в эфире радио Sputnik.

По его словам, в этом случае на человека будет оказано негативное воздействие. Он отметил, что сушить белье на балконе можно, но только в экологически чистом районе или, когда балкон выходит на зеленый двор.