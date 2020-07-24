РИАМО - 24 июл. Сотрудники московского метро заканчивают разработку чат-бота и собирают фокус-группу из пассажиров, которая призвана помочь специалистам в его дообучении, говорится в сообщении пресс-службы столичного метрополитена.

«Чат-бот Московского метрополитена станет одним из наиболее технологичных и современных информационных клиентских сервисов. Он сможет не только отвечать на широкий круг вопросов о работе метро, МЦК и МЦД, но и помогать искать забытые вещи, составлять заявки на обеспечение мобильности пассажиров и даже шутить», — отмечается в сообщении.

Тестовое взаимодействие научит чат-бота воспринимать разные вопросы, лучше понимать речь собеседника, а также исключить неверные формулировки.

Участники фокус-группы по тестированию должны будут задавать чат-боту как можно больше вопросов о работе метро. Десятка наиболее активных участников тестовой группы получит карту «Тройка» с балансом 3 тысячи рублей. К тестированию планируют привлечь около тысячи человек.

Для участия необходимо подать заявку на адрес электронной почты chatbot@mosmetro.ru.