РИАМО - 24 июл. Сотрудники полиции задержали мужчину, который повредил банкоматы ножом в отделении банка в подмосковной Балашихе, в результате инцидента никто не пострадал, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службу ГУ МВД по Московской области.

По его словам, хулиган вел себя неадекватно и отказывался покидать учреждение.

«Мужчина доставлен в отдел полиции. В результате инцидента никто не пострадал», — сказал собеседник агентства.

По данным СМИ, инцидент произошел ночью в микрорайоне Гагарина в Балашихе.