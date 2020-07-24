РИАМО - 24 июл. В Москве за прошедшие сутки от коронавируса после курса лечения поправились 462 пациента, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Число выздоровевших продолжает увеличиваться. <...> Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 173 854», – добавила вице-мэр.

Для подтверждения отсутствия заболевания у человека, медики осуществляют специальные исследования. Во время выписки пациентам даются рекомендации.

Выздоровевшим жителям столицы без хронических заболеваний в возрасте 18-55 лет поступают предложения стать донорами плазмы. У донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Ранее Ракова сообщила, что более 7 тысяч москвичей заполнили анкету донора с 22 июня.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

24 ИЮЛЯ

- Еще 11 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Всего сначала пандемии инфекция унесла жизни свыше 4,3 тысячи жителей столицы.