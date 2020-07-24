РИАМО - 24 июл. Центральный Банк России лишил лицензии московский «Народный банк», приказ вступил в силу в пятницу, сообщает Газета.ru.

Лишение банковской лицензии связано с нарушением кредитной организации федеральных законов и нормативных актов Центробанка.

«Банк допускал нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», — отмечается в материале.

По величине активов АО «Народный банк» занимает 297-е место в банковской системе РФ.

Ранее без лицензии остался московский банк «Кузнецкий мост».