РИАМО - 24 июл. В рамках пилотного проекта 53 бригады столичной скорой помощи оснастят капнографами, которые в режиме реального времени определяют уровень углекислого газа в воздухе, который выдыхает пациент, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Данные устройства позволят врачам быстрее диагностировать причину нарушения дыхания и оперативно начать терапию, подчеркнула заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Бригады скорой помощи, оснащенные новым оборудованием, будут направляться к пациентам с тяжелой дыхательной недостаточностью, шоковыми состояниями, например при тяжелой пневмонии или бронхиальной астме, а также с остановкой сердца», — добавила вице-мэр.

Капнограф — это небольшой прибор, который присоединяется к специальному устройству, через которое дышит человек, и улавливает выдыхаемый воздух. Раньше произвести такую диагностику можно было только в стационарах.