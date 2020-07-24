РИАМО - 24 июл. Первый официальный трейлер горячо ожидаемой игры S.T.A.L.K.E.R. 2 опубликовали в Сети, сообщает Газета.ru.

Видео появилось на официальном YouTube-канале Xbox. Согласно описанию ролика, игроки смогут изучить один из крупнейших на сегодняшний день открытых миров, который наполнен радиацией, опасными мутантами и аномалиями.

«Создатели игры показали в трейлере некоторые локации, аномалии, артефакты и неизвестных существ», — отмечается в сообщении.

Проект выйдет в 2021 году, однако точная дата релиза культовой игры пока неизвестна. Она появится на консоли Xbox Series X и PC, и будет временным эксклюзивном этих платформ.

Первая часть S.T.A.L.K.E.R появилась в 2007 году, затем разработчики создали сиквел «S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти» и приквел «S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо». У культовой игры множество поклонников как в России и странах СНГ, так и во всем мире.