РИАМО - 24 июл. В онлайн-конкурсе на включение в кадровый резерв Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) приняли участие 309 соискателей, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ведомства.

В этот раз весь конкурс проходил исключительно в дистанционном формате в целях недопущения распространения коронавируса.

«Наши сотрудники разработали проект проведения конкурса без личного участия граждан, чтобы не подвергать их здоровье опасности и соблюсти меры по борьбе с коронавирусом. Он включал в себя онлайн-тестирование и онлайн-собеседование. Благодаря такому формату не только удалось обеспечить безопасность кандидатов, но и значительно сократить время на проведение конкурса и подведение итогов», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что дистанционная форма позволяет людям снизить финансовые расходы, не тратить время на дорогу к месту конкурса, так как выходить на связь можно из любой точки — это очень удобно.

По результатам конкурса в кадровый резерв МАДИ включили 51 соискателя. Уже в ближайшее время они смогут поступить на государственную гражданскую службу города Москвы.