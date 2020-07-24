РИАМО - 24 июл. Знаменитому монументу Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище Москвы поменяли голову, пользователи соцсетей не одобрили изменение, сообщается на сайте радиостанции «Комсомольская правда».

Автором памятника является Александр Рукавишников. Монумент появился 12 октября 1985 года с одобрения родственников барда. На нем артист, запечатленный в позолоченной бронзе, словно вырывается из пламени факела. Горожане отметили, что теперь привычная статуя совсем не похожа на самого барда.

«Увидел днем в Сети — не поверил. Поэтому заскочил лично убедиться. В общем, памятник на Ваганьковском после реконструкции выглядит теперь так. Если совсем грубо — ему привинтили другую голову. Это вроде как решение самого скульптора. <...> На мой взгляд, теперь он выглядит и странно, и непривычно», — написал в соцсетях журналист Виталий Рувинский.

25 июля исполнится 40 лет со дня смерти Владимира Высоцкого. Он скончался в 1980 году в Москве в возрасте 42 лет.