РИАМО - 24 июл. В столичных парках «Кузьминки», «Садовники», «Дубки», Измайловском парке, а также в музее-заповеднике «Царицыно» и в парке Олимпийской деревни для горожан пройдут бесплатные занятия по бегу, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Все тренировки проходят под руководством профессиональных инструкторов. Присоединиться к ним можно бесплатно, но на некоторые спортивные занятия потребуется предварительная регистрация», — говорится в сообщении.

В Измайловском парке каждую среду в 19:30 в центральной части парка можно заняться силовой тренировкой с элементами кроссфита, а по пятницам в это же время жители могут присоединиться к беговым тренировкам.

Каждый четверг в 20:00 в Олимпийском парке проходит беговая тренировка протяженностью до десяти километров.

В музее-заповеднике «Царицыно» тренировки проходят по вторникам и четвергам в 19:30 сначала на открытом легкоатлетическом стадионе, а потом желающих приглашают принять участие в забеге.

В 19:00 по вторникам и субботам в парке «Садовники» на площади у главной сцены проходят функциональные тренировки, но на них необходима предварительная регистрация. А по воскресеньям в 09:00 и по средам в 19:00 занятия проходят в парке «Кузьминки» на спортплощадке рядом со скейт-парком.

Тренировки в парке «Дубки» проходят по воскресеньям в 08:45. Участники выполняют вместе с тренером силовые упражнения и интервальные пробежки на 500 метров. На занятие необходима предварительная регистрация.

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