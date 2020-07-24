РИАМО - 24 июл. Две новые услуги Пенсионного фонда РФ стали доступны в столичных офисах «Мои документы», горожане могут получить сведения о трудовой деятельности из индивидуального лицевого счета и оформить справку о статусе предпенсионера, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

По словам заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, пилотный проект запустился 15 июля, 11 центров «Мои документы» начали предоставлять две услуги Пенсионного фонда России.

«Получить сведения о трудовой деятельности, содержащиеся в индивидуальном лицевом счете, и справку об отнесении к категории граждан предпенсионного возраста горожане могут во всех московских офисах «Мои документы», — подчеркнула вице-мэр.

Получить услуги можно в любом городском офисе «Мои документы». Сотруднику МФЦ нужно предоставить паспорт, госпошлины за оказание услуги нет. Обе услуги предоставляются по экстерриториальному принципу, независимо от места регистрации в Москве.