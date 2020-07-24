РИАМО - 24 июл. В Подмосковье 30-летний житель Краснодарского края предстанет перед судом за серию краж на сумму около 1,5 миллионов рублей из частных домов на территории Воскресенска, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Мужчина отжимал пластиковые окна и проникал в помещения, откуда похищал электроинструменты, бытовую технику и другие личные вещи хозяев домов.

«Злоумышленник с августа по ноябрь 2019 года совершил 10 краж из домов, сараев и бытовок, расположенных в садовых товариществах вблизи деревень Гостилово, Максимовка, Константиново, Ворыпаево и Трофимово городского округа Воскресенск. Общая сумма ущерба составила около 1,5 миллионов рублей», – сказала начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

Она уточнила, что в ходе обыска у мужчины была обнаружена и изъята часть похищенного имущества.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Воскресенский городской суд для рассмотрения по существу.