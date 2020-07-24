РИАМО - 24 июл. С 22 июня более 7 тысяч жителей Москвы прошли онлайн-тест на возможность стать донором крови, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В анкете содержатся самые частые вопросы, которые задают перед процедурой. Ответив на них, человек сможет понять, есть ли у него временные или абсолютные противопоказания к процедуре. Это удобно и экономит время на поездку в пункт сдачи крови», — сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Кроме того, по ее словам, в анкете также есть вопросы для выздоровевших после коронавируса и желающих сдать плазму с антителами.

Заполнить анкету можно на сайте департамента здравоохранения. После сайт предложит выбрать удобный пункт сдачи крови и ознакомиться с рекомендациями.

Если же житель Москвы хочет сдать плазму с антителами к коронавирусу, то ему следует обратиться по телефону: +7 (495) 870-45-16 с 09:00 до 19:00. Донором плазмы может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, не имеющий хронических заболеваний. Перед сдачей крови и ее компонентов врач проведет обследование и консультацию.

Стать донорами не могут люди с онкологическими заболеваниями, ВИЧ-инфекцией, туберкулезом и другими заболеваниями. Также донорами не могу быть беременные, кормящие грудью, те, кто удалил зуб в течение последних 10 дней или сделал тату меньше полугода назад.