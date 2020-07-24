РИАМО - 24 июл. На территории поля в подмосковном Чехове обнаружили боеприпас времен Великой Отечественной войны, опасности для людей он не представляет, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Инцидент произошел в районе улице Бадеевская вечером 23 июля.

«От оперативного дежурного ЕДДС городского округа Чехов в ГУ МЧС России по Московской области поступило сообщение об обнаружении боеприпаса времен ВОВ. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет», — говорится в сообщении.

Силами ОМВД была выставлена охрана. Изъятие и уничтожение боеприпаса запланировано силами министерства обороны России на пятницу.