РИАМО - 24 июл. В России вступил в силу Федеральный закон об упрощенной процедуре получения российского гражданства, документ ранее подписал президент РФ Владимир Путин, сообщает Газета.ru.

Документ был подписан 24 апреля и вступил в силу через 90 дней.

«Закон исключает требование об обязательном отказе соискателя российского гражданства от гражданства другой страны, а также сокращает сроки проживания в России для получения гражданства», — говорится в сообщении.

Также, согласно новым правилам, теперь граждане Молдавии, Украины, Белоруссии и Казахстана могут подать заявление на получение гражданства РФ, не соблюдая обязательный срок проживания в России в том случае, если имеют вид на жительство.