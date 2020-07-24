РИАМО - 24 июл. Ассоциация негосударственных пенсионных фондов «Альянс пенсионных фондов» (АНПФ) и Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) вы ступили с инициативой ввести отдельный налоговый вычет в 400 тысяч рублей, пишет в пятницу газета «Известия».
Воспользоваться им смогут люди, решившие самостоятельно копить на будущую пенсию. Они смогут каждый год возвращать до 52 тысяч рублей.
Между тем, реализации этой инициативе может помешать проблема с реальными доходами населения и выпадающими доходами бюджета. В кризис данная проблема особенно актуальна.
Также авторы этой идеи предложили ввести фиксированные «пенсионные субсидии», которыми могут воспользоваться малоимущие, домохозяйки и самозанятые — те, кто имеет низкий или неофициальный доходы.
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