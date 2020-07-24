РИАМО - 24 июл. Ассоциация негосударственных пенсионных фондов «Альянс пенсионных фондов» (АНПФ) и Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) вы ступили с инициативой ввести отдельный налоговый вычет в 400 тысяч рублей, пишет в пятницу газета «Известия».

Воспользоваться им смогут люди, решившие самостоятельно копить на будущую пенсию. Они смогут каждый год возвращать до 52 тысяч рублей.

«При обсуждении этой инициативы нужно оценить потенциальный эффект от ее реализации. Нововведение позитивно скажется на сфере НПО», — говорится в материале.

Между тем, реализации этой инициативе может помешать проблема с реальными доходами населения и выпадающими доходами бюджета. В кризис данная проблема особенно актуальна.

Также авторы этой идеи предложили ввести фиксированные «пенсионные субсидии», которыми могут воспользоваться малоимущие, домохозяйки и самозанятые — те, кто имеет низкий или неофициальный доходы.