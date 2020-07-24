РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 июл. Жителям подмосковного Красногорска о безопасности во время дождя, говорится в сообщении отдела ГИБДД УМВД России по городскому округу.

«В городском округе Красногорск сотрудники подмосковной Госавтоинспекции провели тематический рейд вблизи пешеходных переходов, в которых призвали участников дорожного движения к безопасности в дождливую погоду», - говорится в сообщение.

Автоинспекторы обратили внимание на снижение видимости во время непогоды, рекомендовали пешеходам обозначить себя световозвращающими элементами, призвали не отвлекаться на гаджеты, снимать капюшоны и убирать зонты во время перехода проезжей части.

Велосипедистам и водителям средств индивидуальной мобильности инспекторы ГИБДД напомнили об обязательном спешивании при движении на пешеходных переходах и использовании защитной экипировки.

«В завершение мероприятия сотрудники Госавтоинспекции вручили участникам рейда тематические памятки и световозвращатели», - заключается в материале.