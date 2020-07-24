РИАМО – 24 июл. Москвичей и гостей столицы приглашают на ВДНХ послушать живые концерты в рамках проекта «Музыка на крыше», он начнется на крыше павильона «Рабочий и колхозница» 2 августа, говорится в сообщении пресс-службы ВДНХ.
Группа Sirotkin, играющая в стиле инди-рок, откроет сезон концертов на крыше павильона «Рабочий и колхозница». Всех желающих ждут 2 августа в 20:00.
В день старта проект Sirotkin сыграет композиции в стилях джаз, рок и инди-рок. А зрители смогут насладиться не только хорошей музыкой, но и живописным видом ВДНХ и красочными закатами.
Для безопасности зрителей концерта в этом сезоне будут продавать только половину билетов, таким образом слушатели смогут расположиться на дистанции друг от друга.
Зрителям напоминают, что на лестнице павильона «Рабочий и колхозница», которая ведет на крышу, обязательно нужно надевать маски и перчатки.
Если вдруг пойдет дождь, то концерт перенесут в зал павильона на первом этаже.
Проект «Музыка на крыше» начался на ВДНХ летом 2018 года. Концерты быстро стали популярными среди зрителей. В прошлом году было увеличено количество концертов.+
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