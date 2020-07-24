РИАМО – 24 июл. Москвичей и гостей столицы приглашают на ВДНХ послушать живые концерты в рамках проекта «Музыка на крыше», он начнется на крыше павильона «Рабочий и колхозница» 2 августа, говорится в сообщении пресс-службы ВДНХ.

«Новый сезон проекта «Музыка на крыше» открывается 2 августа и продлится до 13 сентября. На этот раз запланировано 13 концертов, они будут идти два раза в неделю – по четвергам и воскресеньям», – сказала заммэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Группа Sirotkin, играющая в стиле инди-рок, откроет сезон концертов на крыше павильона «Рабочий и колхозница». Всех желающих ждут 2 августа в 20:00.

В день старта проект Sirotkin сыграет композиции в стилях джаз, рок и инди-рок. А зрители смогут насладиться не только хорошей музыкой, но и живописным видом ВДНХ и красочными закатами.

Для безопасности зрителей концерта в этом сезоне будут продавать только половину билетов, таким образом слушатели смогут расположиться на дистанции друг от друга.

Зрителям напоминают, что на лестнице павильона «Рабочий и колхозница», которая ведет на крышу, обязательно нужно надевать маски и перчатки.

Если вдруг пойдет дождь, то концерт перенесут в зал павильона на первом этаже.

Проект «Музыка на крыше» начался на ВДНХ летом 2018 года. Концерты быстро стали популярными среди зрителей. В прошлом году было увеличено количество концертов.+

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