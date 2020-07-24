РИАМО - 24 июл. Два человека погибли и один пострадал в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика на пятом километре дороги Панино — Малино в Раменском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

ДТП произошло в результате попутного столкновения около 1:00 в пятницу.

«Погибли два человека и пострадал один, все они находились в легковом автомобиле», — говорится в сообщении.

В настоящее время обстоятельства аварии выясняются.