РИАМО – 24 июл. До конца 2020 года в Подмосковье планируют привести к нормативному состоянию более 50 кладбищ, за полгода 62 кладбища уже были признаны соответствующими региональному стандарту, сообщил РИАМО представитель пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

Всего в Подмосковье находятся 1632 общественных и вероисповедальных кладбища.

«На начало 2020 года органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области, в ведении которых находятся данные кладбища, за счет средств местных бюджетов благоустроены 409 кладбищ», — сказал собеседник агентства.

В первую половину 2020 года еще 62 кладбища признали соответствующими региональному стандарту.

Органы местного самоуправления продолжают работу по благоустройству кладбищ. До конца этого года планируют привести к нормативному состоянию более 50 кладбищ.