РИАМО – 24 июл. До конца 2020 года в Подмосковье планируют привести к нормативному состоянию более 50 кладбищ, за полгода 62 кладбища уже были признаны соответствующими региональному стандарту, сообщил РИАМО представитель пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.
Всего в Подмосковье находятся 1632 общественных и вероисповедальных кладбища.
В первую половину 2020 года еще 62 кладбища признали соответствующими региональному стандарту.
Органы местного самоуправления продолжают работу по благоустройству кладбищ. До конца этого года планируют привести к нормативному состоянию более 50 кладбищ.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии