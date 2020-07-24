РИАМО - 24 июл. За последние сутки в столице скончались 11 человек с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, сообщает оперативный штаб Москвы по ситуации с Covid-2019.
Таким образом, общее число смертельных случаев в мегаполисе достигло 4375.
«Если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением. Необходимо вызвать врачей на дом», — говорится в сообщении.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ситуация с коронавирусом в столице за две недели значительно улучшилась. Число тяжелобольных, которым необходим аппарат искусственной вентиляции легких, сократилось на 20%.
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24 ИЮЛЯ
- Еще 11 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Всего сначала пандемии инфекция унесла жизни свыше 4,3 тысячи жителей столицы.
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