РИАМО - 24 июл. За последние сутки в столице скончались 11 человек с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, сообщает оперативный штаб Москвы по ситуации с Covid-2019.

Таким образом, общее число смертельных случаев в мегаполисе достигло 4375.

«Если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением. Необходимо вызвать врачей на дом», — говорится в сообщении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ситуация с коронавирусом в столице за две недели значительно улучшилась. Число тяжелобольных, которым необходим аппарат искусственной вентиляции легких, сократилось на 20%.

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24 ИЮЛЯ

- Еще 11 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Всего сначала пандемии инфекция унесла жизни свыше 4,3 тысячи жителей столицы.