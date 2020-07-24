РИАМО - 24 июл. В пятницу температура воздуха в Москве и Московской области днем прогреется до 22 градусов, прогнозируются кратковременные дожди, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 18-20 градусов, по области — 17-22 градуса тепла. При переменной облачности местами пройдет кратковременный дождь», — говорится в сообщении.

Ветер будет дуть юго-западный, 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 746 миллиметров ртутного столба, а относительная влажность воздуха будет около 60%.

Для многих метеозависимых людей, плохо переносящих жару, такая погода является благоприятной, но недомогания могут отмечаться у людей с неустойчивыми сосудистыми реакциями.