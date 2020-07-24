РИАМО - 24 июл. В столице начались работы по благоустройству транспортной и пешеходной доступности территории, прилегающей к станции «Улица Народного Ополчения» Большой кольцевой линии столичной подземки, говорится в сообщении пресс-службы департамента капитального ремонта Москвы.

Работы стартовали на улице Демьяна Бедного. Протяженность территории составляет 600 метров, а площадь – 4,5 гектара. Работы начались с обустройства строительной площадки и стройгородка.

«Открытие новой станции метро всегда ведет к увеличению проходимости, а прилегающие территории используются как местными жителями, так и теми, кто приезжает сюда на учебу или работу. Поэтому необходимо не только привести в порядок уже существующие маршруты, но и обустроить альтернативные», - говорится в сообщении.

Для безопасности пешеходов и водителей у стройплощадки выставлены ограждения, установлены временные знаки, размещены информационные щиты, организованы пути обхода. Рабочие уже приступили к демонтажу бортового камня и покрытий тротуаров и проезжей части.

В рамках проекта благоустройства на улице Демьяна Бедного отремонтируют и заменят асфальтобетонное покрытие проезжей части общей площадью почти 15 тысяч квадратных метров. Также в порядок приведут тротуары, здесь уложат 9,6 тысячи квадратных метров нового асфальта. От проезжей части тротуары отделят гранитным и бетонным бордюрным камнем протяженностью 2,9 и 3,4 тысячи метров соответственно.

Кроме того, новые ливневки сделают в местах подтоплений. Всего обустроят 15 метров дополнительной ливневой канализации. Также устроят шесть новых и заменят 29 имеющихся дождевых решеток.

«Дорога к новой станции метро станет не только более комфортной, но и безопасной, ведь в рамках благоустройства территории здесь появится порядка 60 новых фонарей с энергосберегающими лампами. Пассажирам общественного транспорта станет удобнее ждать своего автобуса: для них установят современный остановочный павильон, где можно будет укрыться от непогоды и попутно зарядить свой мобильный» - отмечается в материале.

Также планируется проведение комплексного озеленения. Здесь высадят более 30 новых деревьев и почти 500 кустарников, обустроят газон на 19 тысячах квадратных метров.

В зоне благоустройства появится 12 новых лавочек со спинкой для удобства горожан. Они будут выполнены из стали и дерева. Рядом с лавочками установят 20 урн.

«Дорогу к новой станции метро будет найти легко и просто даже тем, кто приехал в этот район впервые: сориентироваться помогут пять навигационных стел, которые также появятся здесь в рамках работ по благоустройству», - добавил представитель пресс-службы.

Станция БКЛ «Улица Народного Ополчения» строится на пересечении проспекта Маршала Жукова и улицы Народного Ополчения в районе Хорошево-Мневники Северо-Западного административного округа столицы.

Рядом с метро расположено большое количество жилых домов, учреждений, торговых центров и других точек притяжения. В общей сложности здесь живет и работает порядка 200 тысяч человек, а ожидаемый пассажиропоток станции на момент запуска станции БКЛ в конце 2020 года составит порядка 29 тысяч человек в час. Позже здесь планируют создать ТПУ.

Завершить работы по благоустройству прилегающей территории планируется в октябре 2020 года.