РИАМО - 23 июл. В деревни Яковское городского округа Кашира завершается строительство фельдшерско-акушерского пункта, объект готов на 95%, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

ФАП строят в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Его общая площадь составляет 175,8 квадратных метра. Ввести объект в эксплуатацию планируют в сентябре.

«На объекте выполняются работы по прокладке внеплощадочных сетей теплоснабжения, монтаж водомерного узла, оборудования в электрощитовой, пуско-наладка всех инженерных систем», - уточнил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

В состав ФАПа входят смотровая, комната пребывания пациентов, кабинет приема, процедурная, санитарная, стерилизационная и материальная комнаты, помещение для персонала с раздевалкой. Также будет создано встроенное жилье для врача с отдельным входом.

Заказчиком на объекте выступает ГКУ МО «Дирекция заказчика капитального строительства».

В 2020 году в регионе планируется к вводу 13 фельдшерско-акушерских пунктов.