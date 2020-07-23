РИАМО - 23 июл. Разрешение на ввод в эксплуатацию выдано инкубатору птицефабрики «Элинар-Бройлер» в районе поселка Новая Ольховка Наро-Фоминского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

На объекте закуплено новое оборудование, усилены производственные мощности для разведения птицы.

«После реконструкции птицефабрики на производстве появится 11 новых рабочих мест. Объект находился на сопровождении Центра содействия строительству при правительстве Московской области», - сообщила министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

Площадь обновленного инкубатора насчитывает 6,2 тысячи квадратных метров. Объем инвестиций в проект составил 250 миллионов рублей. Застройщик - ООО «Птицефабрика «Элинар-Бройлер».