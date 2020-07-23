РИАМО - 23 июл. Представители сервиса «Юла» опровергли утечку данных пользователей в Сеть, сообщения о этом ранее появились в СМИ, передает «Коммерсант».

Некоторые СМИ сообщили, что в Сети появились базы данных с личной информацией о порядка 600 тысячах пользователей сайтов объявлений Avito и «Юла». База данных содержит адреса и телефоны. Эксперты считают, что злоумышленники могут воспользоваться ими для рассылки спама или выманивания данных платежных карт пользователей.

«Выложенные файлы не содержат личных данных пользователей «Юлы». Они содержат лишь информацию, которую любой мог получить напрямую с сайта либо спарсив (скопировав с помощью скриптов) объявления. «Юла» крайне внимательно относится к безопасности наших пользователей и сохранности их данных», - отметил представитель компании.

В Avito также не увидели проблемы в появлении базы данных, так как данные в ней также уже были общедоступны.