РИАМО - 23 июл. В Московской области остается обязательным ношение масок и соблюдение социальной дистанции в общественных местах, соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при нахождении в местах общего пользования», — говорится в документе.
Также необходимо соблюдать социальную дистанцию в общественных местах.
Это касается и соблюдения дистанции при занятии физкультурой, где расстояние между людьми должно быть не меньше 5 метров. При этом в группе должно быть не более пяти человек.
В регионе на фоне улучшения общей эпидемиологической обстановки поэтапно снимают ограничения. Например, с 24 июля в полной мере возобновят предоставление госуслуг в зданиях государственных органов, а уже сейчас открыты рестораны и кафе.
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Текстовая трансляция
23 ИЮЛЯ
- Вакцинация от Covid-19 может начаться в августе. Первыми прививки сделают медицинским работникам.
Будете ли вы делать прививку от коронавируса?
- С 1 сентября в Московской области возобновят образовательную деятельность. Разрещение распространяется на организации общего, профессионального и высшего образования.
- Досуговые и культурные мероприятия разрешат проводить в Подмсковье с 31 августа. Помещение для проведения мероприятий должно сответствовать нескольким условиям: в нем должно быть не более 3 тысяч мест, а загрузка не превышать 50% от общей вместимости. Также 1 августа возобновит свою работу проект «Активное долголетие».
Пойдете ли вы в кинотеатр сразу после их открытия?
- Режим самоизоляции для жителей Подмосковья старше 65 лет продлили до 9 августа. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Воробьев.
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- На создание вакцины от коронавируса у российских ученых ушло две недели. Метод основан на работах по созданию вакцины против вируса Эболы.
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- За последние сутки в России зафиксировали 5 848 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 145 случев заражения. В Москве - 608 случаев.
- В Москве за прошедшие сутки умерли 14 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии жертвами Covid-19 стали 4364 человек.
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