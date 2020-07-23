РИАМО - 23 июл. Солнцевский районный суд Москвы признал виновными фигурантов дела о крушении самолета главы Total в аэропорту Внуково и приговорил их к лишению свободы на сроки от пяти до шести лет, сообщил РИАМО представитель пресс-службы суда.

«Приговором Солнцевского районного суда города Москвы от 23 июля 2020 года: Дунаев Роман признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием наказания в колонии-поселении», - сказал собеседник агентства.

Второму фигуранту дела Александру Круглову суд вынес приговор в виде пяти лет и шести месяцев лишения свободы в колонии-поселении.

Третьего фигуранта Надежду Архипову суд также признал виновной в совершении преступления и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием наказания в колонии-поселении.

В ночь на 21 октября 2014 года в аэропорту Внуково четырехместный самолет Falcon, следовавший рейсом Москва - Париж, при взлете задел снегоуборочную машину, загорелся и рухнул на взлетно-посадочную полосу. Погибли три члена экипажа и пассажир - глава компании Total Кристоф де Маржери.

В результате французской авиакомпании Unijet причинен материальный ущерб на сумму свыше 741 миллиона рублей, а ОАО «Внуково» в связи с повреждением уборочного автомобиля - около 1,2 миллиона рублей.