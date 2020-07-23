РИАМО - 23 июл. Руководитель Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов проинспектировал состояние дворовых территорий и контейнерных площадок в Зарайске и дал ряд поручений в рамках рабочей поездки, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Во время инспектирования Баженов осмотрел содержание различных объектов инфраструктуры во 2-м микрорайоне Зарайска и в деревне Гололобово, а также дал конкретные указания по решению проблем.

«Жители домов 3-5 во 2-м микрорайоне Зарайска указали на неисправности детского игрового оборудования и ограждения спортивной площадки, а также надписи на трансформаторной подстанции. В протокол к вышеобозначенному попадает и пункт обязательной дезинфекции контейнерной площадки в данном дворе», – говорится в сообщении.

В деревне Гололобово будет проводиться окос территорий, ремонт наружной изоляции линии теплосети, благоустройство после проведения земляных работ. Кроме того, специалисты отремонтируют покрытие детской и баскетбольной площадок. На внутридворовой территории домов 6-8 будут установлены люки на колодцах, наполнена песком детская песочница, проведена уборка мусора и дезинфекция контейнеров.

Выявлять проблемы на территории муниципалитетов помогает Центр управления регионом. Тепловая карта ведомства показало, что увеличилось число сообщений от жителей Зарайска, которые сообщают о наличии проблем с чистотой и порядком. В городской округ отправилась инспекция.