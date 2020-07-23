РИАМО - 23 июл. Инспекторы эконадзора Подмосковья уличили некоммерческое партнерство «Сосны-1» в сбросе недостаточно очищенных сточных вод в ручей Серебрянка, нарушителя оштрафовали и принудили улучшить очистку стоков, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Работники Минэкологии провели контрольные мероприятия за исполнением предписания, выданного НП «Сосны-1», управляющему одноименным поселком в поселении Николина Гора Одинцовского округа. Компанию удалось уличить в сбросе недостаточно очищенных сточных вод в ручей Серебрянка, который является притоком Москвы-реки.

«В ходе административного расследования было установлено, что с очистных сооружений компании сбрасываются сточные воды с повышенным содержанием поверхностно-активных веществ, железа, соединений фосфора и азота», – говорится в сообщении.

После проведения проверки и расследования компании «Сосны-1» выписали штраф в 85 тысяч рублей. Кроме того, представителям фирмы рекомендовали поднять уровень очистки сточных вод до нормальных показателей.

Компания уже начала реконструировать очистные сооружения. Сейчас произведена частичная замена оборудования, емкости очищены. Минэкологии контролирует процесс улучшения обработки сточных вод.