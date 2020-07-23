РИАМО - 23 июл. Городской парк при МБУКИ «Дом офицеров» в Краснознаменске планируют благоустроить в текущем году, в первую очередь обустроят новую входную группу, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Подмосковья.

Парк вошел в число 14 парков культуры и отдыха, благоустройство которых планируется в Подмосковье в 2020 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Его общая площадь составляет 19 гектаров. В рамках благоустройства здесь появится входная группа, которая представляет собой конструкцию из звезд на металлическом каркасе с надписью «Городской парк».

«В парке также появится велодорожка, новые тротуары, навигационные знаки, будет выполнено устройство резинового покрытия на существующей детской игровой площадке. Кроме того, в парке установят новую сцену с гримерными и санузлом», - говорится в сообщении.

Также будет благоустроена и прибрежная зона пруда. Там планируют установить дренажную систему и укрепить береговую часть, на пляж завезут песок.

Работы планируется завершить до конца третьего квартала текущего года.