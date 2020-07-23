РИАМО - 23 июл. Практически только режим обязательного ношения маски в общественных местах сохранят в Подмосковье после 1 августа из тех ограничений, которые ранее ввели из-за коронавируса, большинство ограничений в регионе снимаются, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Covid отступает. Мы видим радикальное снижение госпитализаций. В два раза больше выписывается людей. <...> По большому счету, да (после 1 августа остается только масочный режим - ред.)», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что перед выходными в регионе открывают музеи, кинотеатры и детские игровые комнаты.

«Мы еще «Активное долголетие» после 1 августа откроем, у нас большое количество людей занимается в группах», - заключил Воробьев.

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Текстовая трансляция

23 ИЮЛЯ

- Вакцинация от Covid-19 может начаться в августе. Первыми прививки сделают медицинским работникам.

Хотим узнать ваше мнение Будете ли вы делать прививку от коронавируса? 31% Сразу, как только это станет возможно 31% Да, если увижу положительные результаты 31% Я не верю в коронавирус 31% Я не делаю никаких прививок Результаты

- С 1 сентября в Московской области возобновят образовательную деятельность. Разрещение распространяется на организации общего, профессионального и высшего образования.

- Досуговые и культурные мероприятия разрешат проводить в Подмсковье с 31 августа. Помещение для проведения мероприятий должно сответствовать нескольким условиям: в нем должно быть не более 3 тысяч мест, а загрузка не превышать 50% от общей вместимости. Также 1 августа возобновит свою работу проект «Активное долголетие».

Хотим узнать ваше мнение Пойдете ли вы в кинотеатр сразу после их открытия? 31% Да, соскучился по походам в кино 31% Пока боюсь посещать людные места 31% Подожду, когда разрешат не надевать маску и перчатки 31% Нет, я и до пандемии редко ходил в кино Результаты

- Режим самоизоляции для жителей Подмосковья старше 65 лет продлили до 9 августа. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Воробьев.

- Самые важные новости дня в карточках

- Власти Москвы не планируют снова вводить ограничения из‑за коронавируса

Никаких карантинных мер с 15 числа или с других дат мы не планируем вводить. Будем смотреть по обстоятельствам и ситуации. На данный момент в Москве ситуация вполне спокойная

- На создание вакцины от коронавируса у российских ученых ушло две недели. Метод основан на работах по созданию вакцины против вируса Эболы.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За последние сутки в России зафиксировали 5 848 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 145 случев заражения. В Москве - 608 случаев.

- В Москве за прошедшие сутки умерли 14 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии жертвами Covid-19 стали 4364 человек.